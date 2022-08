Peter Wimmel Ich habe einen spannenden Artikel gefunden. https://t.co/3L7Jsg5aMO via @tonline vor 3 Minuten Jo Sky RT @zeitonline: In Linienflügen sind Masken Pflicht. Bei der Kanada-Reise von Kanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck gelten ande… vor 8 Minuten G Kanadareise von Scholz und Habeck: Mehr als 80 Passagiere im Regierungsflieger – ohne Maskenpflicht… https://t.co/Nr0LbcC18T vor 18 Minuten Guenter 🇩🇪+🇺🇦 RT @zeitonline: In Linienflügen sind Masken Pflicht. Bei der Kanada-Reise von Kanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck gelten ande… vor 23 Minuten MS RT @zeitonline: In Linienflügen sind Masken Pflicht. Bei der Kanada-Reise von Kanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck gelten ande… vor 23 Minuten Katrin© 😎✝️ RT @zeitonline: In Linienflügen sind Masken Pflicht. Bei der Kanada-Reise von Kanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck gelten ande… vor 29 Minuten