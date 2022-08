Hans Joachim Rieks (Hajo) RT @Heinzel_com: „Es gibt keine Übergewinne“! (Strack-Zimmermann #FDP bei #Lanz 18.08.2022) Opfer für Ärmste und Mittelstand damit „Leis… vor 1 Sekunde Pettrisch RT @AnnetteCreft: Oh, ich bin gern bereit, zu verzichten. Und zwar auf dreiste Regierungsschranzen, die Wasser predigen und Wein saufen. We… vor 27 Sekunden Werner Geib RT @FreifrauvonF: »Das wird von uns allen auch persönlich Opfer erfordern, schwach sollten wir trotz alledem nicht werden.« Dann erläutern… vor 1 Minute Fleur de sel🌍🇩🇪🏴‍☠️ RT @AnnetteCreft: Oh, ich bin gern bereit, zu verzichten. Und zwar auf dreiste Regierungsschranzen, die Wasser predigen und Wein saufen. We… vor 1 Minute JuttaE RT @AnnetteCreft: Oh, ich bin gern bereit, zu verzichten. Und zwar auf dreiste Regierungsschranzen, die Wasser predigen und Wein saufen. We… vor 2 Minuten Annette Creft Oh, ich bin gern bereit, zu verzichten. Und zwar auf dreiste Regierungsschranzen, die Wasser predigen und Wein sauf… https://t.co/1UaWKBeX61 vor 2 Minuten