23.08.2022 ( vor 21 Stunden )



Deutschland will weitere Waffen an die Ukraine liefern - im Wert von deutlich über 500 Millionen Euro. Neben Flugabwehrsystemen sollen auch Bergepanzer und Geräte zur Drohnenabwehr Teil des Pakets sein.