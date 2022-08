Bundesumweltministerin: Fischsterben in der Oder: Lemke will Betrieben helfen Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat den Betrieben, die vom Fischsterben in der Oder betroffen sind, Unterstützung zugesagt. Das Kabinett habe am...

Berliner Morgenpost vor 1 Woche - Top