25.08.2022 ( vor 8 Stunden )



Viele Eilanträge zu Corona-Eingriffen sind abgelehnt worden, nun stehen Entscheidungen in wichtigen Hauptsacheverfahren an. Erwartet Staatsrechtlerin Leisner-Egensperger eine Kursänderung? Sie rügt: Noch immer sei für manche unklar, was rechtlich in Ordnung war – und was nicht. 👓 Vollständige Meldung