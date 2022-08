27.08.2022 ( vor 2 Stunden )

Was haben Lockdowns, Maskenpflicht & Co. gebracht? Viele Studien finden keinen Zusammenhang zwischen strengen Maßnahmen und einer niedrigeren Übersterblichkeit während der Pandemie. Der Wissenschaftler Matthias von Herrath fordert in WELT, dass die Politik endlich andere Akzente setzt.