27.08.2022 ( vor 3 Stunden )



Am Ende hatten die Bayern 35 Torschüsse, Mönchengladbach nur fünf - und doch führten die Gäste in München bis wenige Minuten vor dem Abpfiff mit 1:0. Ihr Am Ende hatten die Bayern 35 Torschüsse, Mönchengladbach nur fünf - und doch führten die Gäste in München bis wenige Minuten vor dem Abpfiff mit 1:0. Ihr Spieler des Tages: der überragende Yann Sommer 👓 Vollständige Meldung