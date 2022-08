30.08.2022 ( vor 6 Stunden )



Die ukrainische Gegenoffensive in der südlichen Region Cherson geht offenbar weiter: Kiew meldete heftige Kämpfe, Präsident Selenskyj forderte die russischen Soldaten auf, nach Hause zu gehen. In Moskau sieht man die Lage anders.