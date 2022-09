In mehreren Bundesländern - Plastikteile in Köttbullar: Edeka ruft Fleischbällchen zurück Ein aktueller Produkrückruf warnt vor Plastikteilen in Köttbullar. Die betroffenen Produkte wurden vor allem über den Einzelhändler Edeka verkauft. Was...

Focus Online vor 1 Woche - Vermischtes Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost