Werner Keil RT @FWWinterberg: Szenen aus dem Leben Michail Gorbatschows: Für die Deutschen war er »Gorbi« https://t.co/xs7Qp7n358 via @derspiegel vor 4 Stunden Franz W.Winterberg Szenen aus dem Leben Michail Gorbatschows: Für die Deutschen war er »Gorbi« https://t.co/xs7Qp7n358 via @derspiegel vor 4 Stunden SPIEGEL Ticker Mit Offenheit und mehr Demokratie wollte er die Sowjetunion erneuern, am Ende wurde er ihr Totengräber. Vor allem i… https://t.co/BlQPlKt9DD vor 5 Stunden Werbeagentur D-Land News...Michael Gorbatschow: Zwischen Glasnost, »Gorbi« und Pizza-Hut-Werbung - DER SPIEGEL #Werbung - https://t.co/Q1Z5BZX22r vor 5 Stunden SPIEGEL Schlagzeilen Michael Gorbatschow: Zwischen Glasnost, »Gorbi« und Pizza-Hut-Werbung https://t.co/xatw8fZQP2 vor 5 Stunden