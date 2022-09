Zu dieser Tageszeit tanken Sie am günstigsten Wann am Tag sind Benzin und Diesel am günstigsten? Eine aktuelle Berechnung zeigt einen klaren Trend – der Unterschied ist extrem. Zwölf Cent: So hoch war im...

t-online.de vor 4 Tagen - Auto





Zwei US-Kriegsschiffe durchqueren Taiwanstraße Die Spannungen zwischen den USA und China sind auch wegen der Taiwan-Frage hoch. Jetzt sendet Washington ein deutliches Signal an Peking.

Tagesspiegel vor 5 Tagen - Politik





Worauf Audi in der Formel 1 hofft Der deutsche Autobauer gibt seinen Einstieg in die Formel 1 ab 2026 bekannt. Die Kosten sind hoch, dennoch soll sich das Projekt auszahlen. Vor allem aus...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Sport



Putin ordnet Vergrößerung der russischen Armee an Kremlchef Putin will seine Armee massiv aufstocken. Offiziell gibt es keine Begründung, doch die russischen Verluste in der Ukraine sind hoch.

t-online.de vor 1 Woche - Politik