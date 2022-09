"Topfit und erfahren": Weigl vor der Blitz-Premiere Auf den letzten Drücker klappte die Verpflichtung von Julian Weigl am Donnerstag, am Freitag trainierte der Mittelfeldspieler erstmals mit seinen neuen...

VfB stürmt an die Spitze - Lohne und Kiel II feiern ersten Sieg - Hildesheim gibt 2:0 aus der Hand Die Regionalliga Nord richtete den 7. Spieltag in einer Englischen Woche aus. Im Stadtderby gegen den 1. FC Phönix Lübeck setzte sich der VfB an die Spitze....

