Charles Leclerc und Carlos Sainz scheitern im Zandvoort-Qualifying knapp an der Polezeit von Max Verstappen. Wo Ferrari den ersten Startplatz liegen ließ.

Formel 1, Leclerc warnt vor Red Bull: Kein sauberer Tag Charles Leclerc und Carlos Sainz brachten Ferrari in den Trainings in Zandvoort in die Favoritenrolle. Für das Qualifying rechnen sie mit Max Verstappen.

Motorsport-Magazin vor 3 Tagen - Sport