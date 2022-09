05.09.2022 ( vor 2 Stunden )



Liz Truss soll neue Premierministerin in Großbritannien werden. Wie die regierenden Konservativen mitteilten, setzte sich die Außenministerin in einer parteiinternen Abstimmung gegen den früheren Finanzminister Rishi Sunak durch. Truss tritt die Nachfolge von Boris Johnson an. 👓 Vollständige Meldung