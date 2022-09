06.09.2022 ( vor 4 Stunden )



In Großbritannien regiert auch nach Johnson eine In Großbritannien regiert auch nach Johnson eine Premierministerin , die sich darüber definiert, möglichst hart gegenüber der EU aufzutreten. In Brüssel hofft man dennoch, dass sie ein umstrittenes Gesetz stoppt. 👓 Vollständige Meldung