Für die Menschen in Großbritannien und im Commonwealth ist es der erste Tag mit einem König statt einer Königin. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am...

Die britische Königin ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Sie war die am längsten regierende Monarchin in der britischen Geschichte.

"Unvorstellbar": Pressestimmen zum Tod von Queen Elizabeth II. Nicht nur in Großbritannien ist die Trauer nach dem Tod von Queen Elizabeth II. groß. So reagierte die Presse in Deutschland und in Großbritannien.

