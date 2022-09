news.de Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Wie der Palast mitteilte, starb die Queen am Donnerstag im Alter von 9… https://t.co/clI4GPYpRW vor 6 Minuten Aragonda Westlight RT @berlinerzeitung: D-Day +1: Heute wird Charles III. zum König proklamiert. Alle Infos in unserem Newsblog. #QueenElizabeth #Queen #Charl… vor 43 Minuten Berliner Zeitung D-Day +1: Heute wird Charles III. zum König proklamiert. Alle Infos in unserem Newsblog. #QueenElizabeth #Queen… https://t.co/tXqaYLAARd vor 1 Stunde Radio Erft Um Königin Elizabeth wird in aller Welt getrauert. Die Tage nach ihrem Tod sind minutiös durchgetaktet. Heute wird… https://t.co/cSwAXFAjka vor 1 Stunde Franz W.Winterberg Die Civey Umfragen sind sehr lustig darüber kann die CDU nur lachen https://t.co/C42RhgE4Uq vor 2 Stunden Mozzarella RT @derspiegel: Worin die Faszination der Königin und auch ihres ältesten Sohnes liegt. Was die CDU nach ihrem Parteitag fürchten muss. Und… vor 2 Stunden