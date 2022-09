ZEIT ONLINE Politik Am 19. September wird die verstorbene #QueenElizabeth in einem #Staatsbegräbnis beigesetzt. https://t.co/Mf3geGoXym vor 10 Minuten mk4058 RT @SPIEGEL_alles: Der Sarg der verstorbenen Queen Elizabeth II. wird am Dienstag nach London gebracht. Dort findet die Trauerfeier in der… vor 20 Minuten StN_News Staatsbegräbnis der Queen findet am 19. September statt #KoeniginElizabethII. #Grossbritannien https://t.co/cUscQ6dW79 vor 23 Minuten ArtikeldienstOnline RT @dpa: Das Staatsbegräbnis für die gestorbene britische Königin Elizabeth II. findet am 19. September statt https://t.co/t9noKmRGYM via @… vor 23 Minuten 👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ Großbritannien: Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth findet am 19. September statt » Am Dienstag soll der Sarg de… https://t.co/QbntIoVfQV vor 26 Minuten Cityreport24 Elizabeth II. : Staatsbegräbnis der Queen findet am 19. September statt https://t.co/9nbHkWyQiU https://t.co/FZAn9N47wP vor 27 Minuten