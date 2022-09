13.09.2022 ( vor 6 Stunden )



Fridays for Future fordert die Bundesregierung auf, ein Fridays for Future fordert die Bundesregierung auf, ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für den Klimaschutz bereitzustellen - auch, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Rückendeckung kommt aus der Wissenschaft. 👓 Vollständige Meldung