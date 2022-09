Beim Auswärtssieg der SGE gegen Olympique eskaliert die Stimmung auf den Rängen in einer Pyro-Schlacht und in Gewalt. Für das nächste Champions-League-Spiel...

Beim Champions-League-Spiel zwischen Frankfurt und Marseille haben sich beide Fanlager eine Pyro-Schlacht geliefert. Die Eintracht will die Vorfälle aufarbeiten...

Vor der Champions-League-Partie zwischen Olympique Marseille und Eintracht Frankfurt ist die Lage in der französischen Stadt angespannt. Vergangene Nacht gab es...

Beim Spiel gegen Olympique de Marseille am Dienstag zeigte ein Eintracht Frankfurt-Fan auf der Tribüne den „Hitlergruß“. Der Club geht nun gegen den Mann...

Champions League: Trip ohne Spaßfaktor: Angespannte Lage bei der Eintracht Sportlich läuft es bei Eintracht Frankfurt momentan nicht rund. In Marseille muss eine deutliche Steigerung her, um erstmals in der Champions League zu punkten.

abendblatt.de vor 2 Tagen - Top