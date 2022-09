15.09.2022 ( vor 2 Stunden )



Kein Grünen-Politiker fordert so vehement mehr Kein Grünen-Politiker fordert so vehement mehr Waffen in die Ukraine zu liefern wie Anton Hofreiter. Im Frühjahr stand der Oberbayer damit in seiner Partei noch ziemlich allein da. Jetzt sind fast alle dafür. Wie hat er das geschafft? Von B. Dake. 👓 Vollständige Meldung