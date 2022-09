15.09.2022 ( vor 15 Stunden )



Ungarn droht unter anderem wegen Korruption eine Kürzung von EU-Geldern in Milliardenhöhe. Bevor die EU-Kommission am Wochenende weitere Schritte einleiten will, fielen in Straßburg harte Worte. 👓 Vollständige Meldung