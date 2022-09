Merz nennt Scholz "anmaßend": Union bringt Panzer-Streit in den Bundestag Trotz deutlicher Kritik innerhalb der Ampel lehnt der Kanzler Panzerlieferungen an die Ukraine weiter ab. Die Union will das Thema im Bundestag zur Abstimmung...

n-tv.de vor 18 Stunden - Welt





Ukraine-Krieg: Olaf Scholz und die Frage: Was bringt ein Telefonat mit Putin? Der Bundeskanzler investiert 90 Minuten in ein Gespräch mit Putin, in dem beide aneinander vorbeireden. Es ist trotzdem richtig, dass er dies tut - auch um zu...

sueddeutsche.de vor 3 Tagen - Top