17.09.2022 ( vor 3 Stunden )



Steckt der Meister in der Krise? Nach zuletzt drei Unentschieden hat Steckt der Meister in der Krise? Nach zuletzt drei Unentschieden hat Bayern München eine 0:1-Niederlage in Augsburg kassiert. Mergim Berisha erzielte das goldene Tor für den Außenseiter. 👓 Vollständige Meldung