19.09.2022 ( vor 15 Stunden )



Der öffentliche Teil des Staatsbegräbnisses für Elizabeth II. ist beendet: Der Sarg der Queen wurde auf Schloss Windsor in die Königliche Gruft hinabgelassen. Am Mittag hatten 2000 Gäste in der Westminster Abbey der Verstorbenen gedacht. Der öffentliche Teil des Staatsbegräbnisses für Elizabeth II. ist beendet: Der Sarg der Queen wurde auf Schloss Windsor in die Königliche Gruft hinabgelassen. Am Mittag hatten 2000 Gäste in der Westminster Abbey der Verstorbenen gedacht. 👓 Vollständige Meldung