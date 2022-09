20.09.2022 ( vor 1 Tag )



Im Jahr 2020 sind so viele Menschen in Deutschland wegen Alzheimer in eine Klinik gekommen wie nie zuvor. Auch die Todesfälle steigen. Das liegt nicht nur, aber auch an der steigenden Lebenserwartung.