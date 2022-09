pery smadar RT @BILD: Millionen-Zeremonie für Ex-Premier - Mann zündet sich aus Protest gegen Staatstrauer an https://t.co/ioDmFWJDIi vor 14 Minuten Andreas Grunewald RT @BILD: Millionen-Zeremonie für Ex-Premier - Mann zündet sich aus Protest gegen Staatstrauer an https://t.co/ioDmFWJDIi vor 2 Stunden BrainBodybuilder @NihonGoLernen Was ist denn da schon wieder los? 😳 https://t.co/rlOcbEaGVw vor 2 Stunden BILD Millionen-Zeremonie für Ex-Premier - Mann zündet sich aus Protest gegen Staatstrauer an https://t.co/ioDmFWJDIi vor 3 Stunden General-Anzeiger Am 8. Juli wurde Ex-Regierungschef #Abe bei einer Wahlkampfrede erschossen. Nun kam es bei dem in #Japan umstritten… https://t.co/INp01kbl3O vor 3 Stunden Schwarzwälder Bote Am 8. Juli wurde Ex-Regierungschef Abe bei einer Wahlkampfrede erschossen. Nun kam es im Vorfeld des in Japan umstr… https://t.co/iQhn0i1v4O vor 3 Stunden