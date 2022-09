Durch den Krieg in der Ukraine und den Stopp russischer Gas-Lieferungen ist Uniper, Deutschlands größter Gasimporteur, in Schieflage geraten. Der Bund greift...

Durch die Verstaatlichung von Uniper hat der Bund Beteiligungen an schwedischen Atom- und russischen Kohlekraftwerken. Das geht nicht, sagt Grünen-Politiker...

Der Bund könnte beim angeschlagenen Gasimporteur Uniper demnächst das Ruder übernehmen könnte. Ganz in trockenen Tüchern ist die Rettungsaktion allerdings...

Der Bund übernimmt den angeschlagenen Gasimporteur Uniper. Wie sieht der Deal aus? Welche Folgen hat er? Und was passiert nun mit der Gasumlage? tagesschau.de...

Der Bund könnte beim angeschlagenen Gasimporteur Uniper demnächst das Ruder übernehmen könnte. Ganz in trockenen Tüchern ist die Rettungsaktion allerdings...

Parteien: SSW beschließt pralles Forderungspaket an Land und Bund Bürger und Unternehmen entlasten, den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen - das sind Kernforderungen des SSW. Vorschläge zur Finanzierung hat die...

abendblatt.de vor 4 Tagen - Top