Konservativwiefrüher RT @ZDFheute: +++ Eil: New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt Ex-US-Präsident Donald Trump wegen Betrugs vor 1 Minute manuela RT @IngridFuhrmann3: New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt Trump wegen Betrugs. Auch gegen das Unternehmen und drei Kinder des früheren US… vor 3 Minuten Krzysztof Jaworski RT @DLFNachrichten: +++ EIL +++ New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt Trump und Familie wegen Betrugs vor 3 Minuten Claudia58🌷 DAS ist dich ein guter Anfang! . https://t.co/CSfaH4cDQg vor 4 Minuten affeu New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt #Trump und Familie wegen Betrugs. Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte, es… https://t.co/nKRCeWdUur vor 6 Minuten Theodora 🦉🖖🌵🕊️🇨🇭🦕 RT @ZDFheute: +++ Eil: New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt Ex-US-Präsident Donald Trump wegen Betrugs vor 7 Minuten