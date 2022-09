22.09.2022 ( vor 4 Stunden )



Der niederländische Radprofi Rien Schuurhuis, 40, tritt am Sonntag bei der Straßen-WM für den Vatikanstaat an. Zur Vorbereitung ist er zwei Jahre lang Autos im dichten Straßenverkehr Roms ausgewichen. Der niederländische Radprofi Rien Schuurhuis, 40, tritt am Sonntag bei der Straßen-WM für den Vatikanstaat an. Zur Vorbereitung ist er zwei Jahre lang Autos im dichten Straßenverkehr Roms ausgewichen. 👓 Vollständige Meldung