Russlands Krieg gegen die Ukraine: So reagieren die Europäer auf Wladimir Putins Eskalation

Krieg gegen die Ukraine: Russlands Probleme mit Nachschub für die Front 01:48 Die Ankündigung Putins einer Teilmobilisierung für den Krieg gegen die Ukraine legt viele Probleme zu Tage, mit denen Russland bei der stockenden Invasion derzeit konfrontiert wird. Und die Moskau in den kommenden Monaten wahrscheinlich nicht lösen kann, meint das "Institute for the Study of War".