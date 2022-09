Miepie Brinkhuis #nietmijnoorlog RT @wochenblattnews: Auto fährt in feiernde Gruppe - Mehrere Schwerverletzte #Verkehr #Notfälle #Verkehrsunfall #Blaulicht #Rüsselsheim #… vor 4 Stunden Wochenblatt Auto fährt in feiernde Gruppe - Mehrere Schwerverletzte #Verkehr #Notfälle #Verkehrsunfall #Blaulicht… https://t.co/HltFVXynhZ vor 4 Stunden RND Ein 49 Jahre alter Mann ist in #Rüsselsheim mit seinem Wagen in eine Gruppe Feiernder gefahren. Mehrere Menschen wu… https://t.co/wKzyPGL3vv vor 7 Stunden