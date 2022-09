29.09.2022 ( vor 2 Stunden )



Coolio war einer der erfolgreichsten Rapper der Neunzigerjahre. Für den Song "Gangsta's Paradise" bekam er den Grammy. Am Donnerstag ist er in Los Angeles verstorben.