Unwetter in den USA: "Ein möglicherweise erheblicher Verlust an Menschenleben" US-Präsident Joe Biden bezeichnet Hurrikan Ian als einen der tödlichsten Stürme in Geschichte Floridas.

sueddeutsche.de vor 7 Stunden - Top





Hurrikan "Ian" in Florida: "Wir haben so etwas noch nie erlebt" Laut US-Präsident Joe Biden könnte Ian der tödlichste Hurrikan in Floridas Geschichte sein.

DiePresse.com vor 14 Stunden - Oesterreich