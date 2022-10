Linda Cal RT @EpochTimesDE: Drei Quantenforscher erhalten Physik-Nobelpreis https://t.co/moiMnmPXUO vor 12 Minuten Schin2Sieg RT @derspiegel: Drei Quantenforscher werden mit dem Nobelpreis in Physik ausgezeichnet. Ihre Erkenntnisse widersprechen jeglichen Alltagser… vor 15 Minuten 👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ Nobelpreis: Drei Quantenforscher mit Nobelpreis für Physik geehrt » Alain Aspect, John F. Clauser und Anton Zeil… https://t.co/D2rKbr9k8c vor 23 Minuten Rahman Jamal RT @zeitonline_wis: Drei Männer, ein Physik-#Nobelpreis und eine Reise ins Quantenuniversum: Zu dem Spuk, der die Welt durchzieht, zu neuen… vor 23 Minuten Stefan Artner RT @LukasSustala: Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Franzosen Alain Aspect, den US-Amerikaner John F. Clauser und den Ös… vor 31 Minuten Symbic RT @derspiegel: Drei Quantenforscher werden mit dem Nobelpreis in Physik ausgezeichnet. Ihre Erkenntnisse widersprechen jeglichen Alltagser… vor 1 Stunde