42 Jahre lang gehörte sie dem Parlament an, als erste Frau übernahm sie das Amt der bayerischen Landtagspräsidentin: Nun ist die CSU-Politikerin Barbara Stamm...

Zum Tod von Barbara Stamm: Abschied von der Mutter Courage der CSU Sie war Landtagspräsidentin, Fastnachtskönigin und das soziale Gewissen der CSU. Kaum jemand in der Partei war so nah an den Menschen wie Barbara Stamm. Auch...

sueddeutsche.de vor 3 Stunden - Top Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine