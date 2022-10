TomBI 🇩🇪 🇺🇦 Vielleicht sollte Herr General a.D. einfach mal die Augen aufmachen ? Ex-Nato-General sieht noch keinen Wendepunkt… https://t.co/n1OybPAksu vor 20 Minuten Das_Sams RT @derspiegel: Es gebe noch keinen »Zusammenbruch« der Front, warnt Ex-Nato-General Peter Ramms. Russlands Militär dürfe man nicht untersc… vor 40 Minuten EUROMAT RT @derspiegel: Es gebe noch keinen »Zusammenbruch« der Front, warnt Ex-Nato-General Peter Ramms. Russlands Militär dürfe man nicht untersc… vor 45 Minuten DER SPIEGEL Es gebe noch keinen »Zusammenbruch« der Front, warnt Ex-Nato-General Peter Ramms. Russlands Militär dürfe man nicht… https://t.co/YYOxLG2s16 vor 47 Minuten Frank Vink +++ Krieg in der Ukraine +++: Ex-Nato-General sieht noch keinen Wendepunkt im Krieg https://t.co/LN0rqs58ob via @derspiegel vor 50 Minuten T..Strauch +++ Krieg in der Ukraine +++: Briten sehen russische Armee bei Cherson in einer Zwickmühle https://t.co/rrTXMT8gzn… https://t.co/10hMwg03K2 vor 1 Stunde