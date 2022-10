07.10.2022 ( vor 3 Tagen )



Die Ökonomin Veronika Grimm wirbt für eine Einmalzahlung. Damit werde ein hoher Sparanreiz gegeben. Ihre Expertenkommission will am Wochenende einen Vorschlag erarbeiten. Die Ökonomin Veronika Grimm wirbt für eine Einmalzahlung. Damit werde ein hoher Sparanreiz gegeben. Ihre Expertenkommission will am Wochenende einen Vorschlag erarbeiten. 👓 Vollständige Meldung