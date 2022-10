Eine 38-jährige Fußgängerin ist in Rostock beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am...

Vier Männer haben sich bei einem Unfall in Treptow-Köpenick mit ihrem Auto überschlagen und sind dabei verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der...

Unfall: 36-Jähriger nach Sturz von seinem Roller schwer verletzt Ein 36-Jähriger ist in Reinickendorf von seinem Roller gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Mann am...

