"Schockiert und betäubt": Neun Tote nach Explosion an irischer Tankstelle In der irischen Grafschaft Donegal kommt es an einer Tankstelle zu einer heftigen Explosion. Mehrere angrenzende Gebäude werden teils schwer beschädigt. Neun...

n-tv.de vor 49 Minuten - Welt Auch berichtet bei • DiePresse.com