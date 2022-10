Die französische Marine hat mehr als 360 Flüchtende auf dem Weg nach Großbritannien aus Seenot gerettet. Seitdem Sicherheitsmaßnahmen am Eurotunnel in Calais...

Frankreich: Mehr als 360 Geflüchtete aus dem Ärmelkanal gerettet Die französische Marine hat Hunderte in Seenot geratene Migranten in Sicherheit gebracht. Sie hatten versucht, in kleinen Booten von Frankreich nach England zu...

ZEIT Online vor 12 Stunden - Politik