FrankfurterRundschau Nach einem Brand in einem Doppelhaus in Lauterbach (Vogelsbergkreis) wird ein Bewohner weiterhin vermisst. Das teil… https://t.co/YH6HQ6lG2G vor 6 Stunden 👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ Vogelsbergkreis: Bewohner nach Brand in Doppelhaus weiterhin vermisst » https://t.co/4BEhkm6pi1 vor 7 Stunden FrankfurterRundschau Ein Doppelhaus ist in Lauterbach (Vogelsbergkreis) bei einem Brand zerstört worden. Ein Bewohner wird vermisst, weg… https://t.co/KWIkDegItA vor 15 Stunden