14.10.2022 ( vor 1 Stunde )



Die EU will 15.000 Ukrainer ausbilden. Belarus verschärft offenbar Repressionen. Die EU will 15.000 Ukrainer ausbilden. Belarus verschärft offenbar Repressionen. SpaceX will nicht für den Starlink -Einsatz in der Ukraine zahlen. Das war der Tag 👓 Vollständige Meldung