NUTRITION PROFITS RT @welt: "... dann bin ich Pensionär" – Wenn das passiert, zieht sich Boris Palmer aus der Politik zurück https://t.co/tx97GRV6Jt https://… vor 15 Minuten WELT "... dann bin ich Pensionär" – Wenn das passiert, zieht sich Boris Palmer aus der Politik zurück… https://t.co/7LT0NPT3D8 vor 58 Minuten artep2 💙 RT @welt: Boris Palmer kündigt Rückzug aus der Politik bei Wahlschlappe an https://t.co/bEo7Pd2EQ0 https://t.co/i7nPnGCmr7 vor 1 Stunde Mario-WL RT @SWRAktuellBW: Boris #Palmer will sich aus der #Politik zurückziehen, sollte er bei der Oberbürgermeisterwahl in #Tübingen kommendes Woc… vor 2 Stunden Disfosgen Boris Palmer kündigt Rückzug aus der Politik bei Wahlschlappe an via @welt https://t.co/otBBXZMX1H vor 2 Stunden Deutschland Germany Boris Palmer kündigt Rückzug aus der Politik bei Wahlschlappe an https://t.co/RgQeFil2hU https://t.co/K39xaNG3Sk vor 2 Stunden