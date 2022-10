18.10.2022 ( vor 6 Stunden )



Das ukrainische Militär soll mehr Gefangene nehmen – so will es Präsident Selenskyj. In Norwegen sind vier Russen wegen verdächtiger Fotos festgesetzt worden. Wieder Drohnen über Kiew. Das geschah in der Nacht. 👓 Vollständige Meldung