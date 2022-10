18.10.2022 ( vor 3 Stunden )



SPD und Grüne in Niedersachsen haben sich im Wahlkampf klar für das Aus des AKW SPD und Grüne in Niedersachsen haben sich im Wahlkampf klar für das Aus des AKW Emsland stark gemacht. Nun bleibt es doch länger am Netz, der Kanzler hat entschieden. Was heißt das für die Koalitionsverhandlungen? Von Mandy Sarti. 👓 Vollständige Meldung