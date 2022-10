DER SPIEGEL Sie sagt, er habe sie mehrfach geschlagen. Er sagt, sie lüge, um die Kinder zu sich zu holen. Jérôme Boateng steht… https://t.co/5TmXvYOf0X vor 18 Minuten SPIEGEL Schlagzeilen Jérôme Boateng vor Gericht in München: Einblicke in das Intimleben eines Fußballprofis https://t.co/hbrYG2Myom vor 24 Minuten 17:30 SAT.1 BAYERN Profi-Fußballer Jérôme Boateng will seine Unschuld beweisen. Der ehemalige Bayern-Spieler stand heute zum zweiten M… https://t.co/zEqcN67Ts3 vor 1 Stunde 17:30 SAT.1 BAYERN Ex-FC Bayern Spieler Jérôme Boateng steht erneut vor Gericht. Der 34-Jährige wird beschuldigt, seine ehemalige Part… https://t.co/03ouHPaNLy vor 1 Stunde FAZ Topthemen Im Berufungsprozess am Landgericht München Iehnt der Fußballprofi eine vom Richter vorgeschlagene Einigung ab. Er k… https://t.co/JFhqvXfT78 vor 2 Stunden FAZ Sport Im Berufungsprozess am Landgericht München Iehnt der Fußballprofi eine vom Richter vorgeschlagene Einigung ab. Er k… https://t.co/185nhOZyEr vor 2 Stunden