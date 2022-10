Presse- & Mediennews Treffen zwischen Meloni und Macron: Der Anfang einer Beziehung, die viel Zündstoff birgt https://t.co/yRiwA7XuKi https://t.co/7TbfVB1QhH vor 2 Stunden Nachrichten-FR Erstes Treffen zwischen Emmanuel Macron und Giorgia Meloni https://t.co/8alegDORtP #Frankreich #Nachrichten https://t.co/Q3C9TjHoxO vor 6 Stunden damasus RT @434Italo: Rasches Treffen zwischen Meloni und Macron schon am Sonntagabend. vor 8 Stunden Martin Kussmann RT @434Italo: Rasches Treffen zwischen Meloni und Macron schon am Sonntagabend. vor 8 Stunden Marco Gallina Rasches Treffen zwischen Meloni und Macron schon am Sonntagabend. https://t.co/6PqOtvZNQS vor 9 Stunden