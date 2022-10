Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 6 Tagen



Nach Zoff mit Berlusconi: Entscheidender Freitag für Giorgia Meloni und für Italien? 01:04 In Italien beginnen die Verhandlungen zur Regierungsbildung, in den sozialen Medien gibt sich Giorgia Meloni bereits staatstragend. Am Freitag könnte sie mit der Kabinettsbildung beauftragt werden.