underwiseme Wenn #Boateng |s Sicherheitslage vor dem #Gericht wirklich so bedroht ist plädiere ich auf #Schutzhaft von Dauer des… https://t.co/PjhxZbY92W vor 2 Stunden

kirstie princess of osterdeich gospi ponki birgit RT @Lokalmatadorin: Staatsanwaltschaft in München: Ermittlungen nach Vorfall mit Boateng-Bodyguards am Gericht https://t.co/OI743a2eir via… vor 3 Stunden